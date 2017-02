Jutjaran per terrorisme els joves que van apallissar dos guàrdies civils a Alsasua

La jutge de l'audiència Nacional Carmen Lamela ha conclòs el procediment i l'ha elevat a la sala en considerar apropiat jutjar per terrorisme 9 adolescents acusats com a participants directes en l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles el 15 d'octubre a Alsasua (Navarra). Lamela ha seguit així amb els tràmits per processar aquestes nou persones -tres d'elles romanen a la presó- per un delicte de terrorisme en concurs ideal amb els delictes d'atemptat, odi i lesions. Ara, la Sala Penal podrà obrir judici contra ells i les parts presentaran els seus escrits d'acusació i defensa.

Els processats són: Jokin Unamuno, Iñaki Abab, Oihan Arnanz, Julem Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Adur Ramírez de Alda, Ainara Urquijo i Aritz Urdangarin. El primer seria un dels principals «promotors» del moviment Ospa Mugimendua a Alsasua -que dinamitza la campanya de l'esquerra abertzale Fora d'Aquí-, «en el qual estarien integrats la resta d'investigats».

«Tots ells coneixien amb anterioritat la condició de guàrdies civils del tinent i el sargent (agredits), sent aquesta únicament i exclusiva la causa per la qual van ser insultats i colpejats», destacava la jutge en la seva interlocutòria de processament, el pas previ a la conclusió del sumari.

Els nou processats han estat identificats per les víctimes de l'agressió en les rodes de reconeixement celebrades la setmana passada i el tinent va apuntar Jokin Unamuno com «una de les persones que el va colpejar»