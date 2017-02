L'assemblea de Podem, una lluita pel lideratge del partit

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va plantejar que a Vistalegre II es confrontaran dos projectes, dos equips i dos lideratges, el seu i el del secretari polític, Íñigo Errejón, que va lamentar que es plantegi una pugna a dos quan ningú qüestiona que Iglesias ha de ser el secretari general. Després de no haver estat capaços d'arribar a un acord, Iglesias i Errejón mesuraran les seves forces a l'Assemblea Ciutadana de Podem, encara que el número dos no disputi a Iglesias la Secretaria General.

No obstant això, el fet que el líder de la formació no només opti al càrrec de secretari general, sinó que a més hagi decidit encapçalar la llista del seu equip a la direcció, fa gairebé inevitable que el debat es plantegi en termes de lideratge. Així almenys ho veu Iglesias, que va assenyalar al Congrés que a Vistalegre II s'enfrontaran «dos equips, d0s lideratges i dos idees», i això està «molt clar».

Va insistir que si guanya el projecte d'Errejón, serà el secretari polític qui hagi d'assumir el lideratge i espera que des d'aquesta posició compti amb ell, «encara que més en un segon pla».

Aquesta és la raó que va esgrimir Iglesias per haver-se situat al capdavant de la seva llista al Consell Ciutadà de l'Estat, el màxim òrgan de direcció entre assemblees, ja que amb això si les seves propostes no guanyen i dimiteix, com ha promès, mantindrà un lloc a la direcció del partit.

En tot cas, les bases de Podem hauran de triar a Vistalegre II entre els membres de quatre llistes al Consell Ciutadà Estatal -i catorze aspirants que van per lliure- i optaran entre dos candidats oficials a la Secretaria General: Iglesias i el parlamentari andalús Juan Moreno Yagüe. Pel que fa a les candidatures al Consell Ciutadà, les més conegudes són tres: Podem per a totes (Iglesias), Recuperar la il·lusió (Errejón) i Podem en Moviment (Anticapitalistes).