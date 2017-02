L'exministre d'Interior i Defensa José Antonio Alonso mor als 56 anys

Jose Antonio Alonso, exministre d'Interior i de Defensa en els governs de José Luis Rodríguez Zapatero, així com portaveu del grup socialista al Congrés, va morir a Madrid de càncer als 56 anys, quatre anys després d'haver abandonat la política per motius personals. Alonso va ser amic de la infància a Lleó de Zapatero, que el va incorporar al seu govern com a ministre d'Interior quan va arribar al poder el 2004. Posteriorment, el 2006, va passar a encarregar-se de la cartera de Defensa i en la següent legislatura va ser designat portaveu del Grup Socialista al Congrés.

Alonso havia estat també vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i portaveu de l'associació judicial Jutges per la Democràcia. Al desembre de l'any 2012 va renunciar al seu escó i pocs dies després es va reincorporar a la carrera judicial com a magistrat penal de l'Audiència Provincial de Madrid.

Nombrosos polítics i membres de la carrera judicial van destacarla «gran integritat» d'Alonso, que va resumir Zapatero en afirmar que «mai he tingut un amic tan íntegre». L'exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega va assegurar que es trobava «desolada» per «una pèrdua enorme, irreparable com sempre que es perd un ésser humà íntegre, compromès, valent, honest i honrat com a jutge i com a polític». L'exlehendakari Patxi López va voler destacar que Alonso era «una persona extraordinària» amb un «compromís absolut» amb les llibertats i els drets dels ciutadans.