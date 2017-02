La llibertat de Sánchez obre el camí al diàleg de pau a Colòmbia

El camí perquè el Govern colombià i l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) seguin la setmana que ve a Quito per negociar la pau va quedar obert amb l'alliberament de l'excongressista Odin Sánchez Montes de Oca, que va estar segrestat deu mesos per aquesta guerrilla. L'alliberament de Sánchez, que era exigit pel Govern de Juan Manuel Santos per instal·lar la taula pública de negociació, es va concretar quan el polític de 61 anys va ser entregat a Noanamá, un punt remot a la selva del departament del Choqué, sobre la costa del Pacífic, en una missió humanitària liderada pel Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR). El Govern i l'ELN van iniciar fa tres anys «contactes exploradors» per a una negociació de pau similar a la de les FARC.