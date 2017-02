El president de Múrcia, investigat per prevaricació i frau

El president de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, serà investigat pels presumptes delictes de prevaricació continuada, frau, falsedat en document oficial i malversació de cabals públics pel Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia (TSJRM), que va assumir el cas donada la seva condició d'aforat. Aquest cas té el seu origen en la querella presentada per la fiscalia superior d'aquesta comunitat autònoma fa ara dos anys, en la qual s'indicava que en el concurs i adjudicació de les obres de l'auditori de Puerto Lumbreras, realitzades quan Sánchez era alcalde d'aquesta localitat, s'haurien comès presumptament els delictes pels quals ara s'acorda incoar les diligències.

L'acte del jutjat de Lorca computa entre 2006 i 2010 1,8 milions d'euros que no es van destinar al pagament de les obres, diu que hi ha despeses i IVA duplicats a la certificada, que es va autoritzar un certificat de 2,2 milions sense justificar i que van ser recepcionades sense estar acabades amb el vistiplau Sánchez, que les va declarar «en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes».

La interlocutòria dictada per la Sala Civil i Penal del TSJRM dóna suport a aquesta exposició motivada del jutjat instructor i assenyala que conté «una concreta i individualitzada participació» de Sánchez quan va ser regidor.



Sánchez és aforat

En contra del que manté la defensa de l'avui president murcià, que va argumentar que la causa havia de ser retornada al jutjat de Lorca per considerar-la inconclusa, el TSJRM estableix que no hi ha cap obstacle per assumir la competència donada la condició d'aforat de Sánchez.