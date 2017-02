Trump penja el telèfon al primer ministre d´Austràlia en una conversa sobre refugiats

El president dels Estats Units, Donald Trump, va expressar al primer ministre d'Austràlia, Malcolm Turnbull, la seva molèstia i decepció per l'acord per acollir refugiats detinguts en aquest país, en una conversa que el polèmic magnat va donar per acabada als 25 minuts, quan havia de durar una hora. En aquesta trucada, que va tenir lloc el passat cap de setmana, Trump va deixar clar a Turnbull que està «increïblement decebut» amb l'esmentat acord, segons va detallar el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Segons el diari The Washington Post, durant la conversa amb el primer ministre australià, el president dels EUA va carregar contra l'acord de Barack Obama per acollir 1.250 refugiats que Austràlia té internats a centres a Nauru i l'illa papú de Manus, que va qualificar com «el pitjor» mai fet. A més, segons el Post, Trump va fer saber a Turnbull que la conversa que estaven mantenint era «de lluny la pitjor» de totes les que havia mantingut amb mandataris internacionals, inclòs el rus Vladímir Putin.

Spicer va emfatitzar el «respecte» del magnat cap Turnbull i el poble d'Austràlia, però va insistir que l'acord sobre els refugiats és una quelcom amb el que el mandatari nord-americà està «extremadament molest» per les seves implicacions per a la seguretat del país. El portaveu va donar a entendre que Trump mantindrà l'acord, però va afegir que els refugiats seran sotmesos a un procés de «revisió extrema» abans d'ingressar als Estats Units.

Sense fer referència a la conversa amb el primer ministre australià, Trump va esmentar al seu compte personal de la xarxa social Twitter l'acord sobre els refugiats. «Pots creure-ho? L'Administració Obama va acordar portar centenars d'immigrants il·legals d'Austràlia. Per què? Estudiaré aquest estúpid pacte!», va assenyalar el president nord-americà.

Hores després, durant una reunió a la Casa Blanca amb executius de Harley Davidson i representants sindicals, Trump va insistir que Obama va prometre a Austràlia que acceptaria als Estats Units «probablement més de 1.000 immigrants il·legals que estaven a presons». «I jo només dic per què? Per què estem fent això? Quin és el propòsit? Veurem què passa», va comentar.

Trump va admetre que està sent «dur» i ho seguirà sent en les seves converses telefòniques amb altres líders internacionals, ja que, segons el seu parer, la resta de països «s'han aprofitat» fins ara dels Estats Units i «això no succeirà mai més».

«Quan sentin alguna cosa sobre les dures trucades telefòniques que estic tenint, no es preocupin», va comentar el president dels EUA durant la seva intervenció en l'Esmorzar Nacional d'Oració, un acte que barreja política i religió, i que se celebra tradicionalment a Washington el primer dijous de febrer.

En un altre ordre de coses, el Departament del Tresor dels EUA va modificar les sancions per vendre productes informàtics a Rússia, entre les quals s'inclouen certes exempcions per al Servei Federal de Seguretat de Rússia (FSB, antic KGB), òrgan encarregat d'atorgar llicències per a importacions tecnològiques.

L'anunci del Tresor va provocar especulacions sobre el fet que la mesura sigui el principi d'un progressiu aixecament de les sancions econòmiques a Rússia, quelcom rebutjat per Trump, que va comentar en un acte a la Casa Blanca: «Jo no he suavitzat res».

Aquesta prohibició va ser establerta el desembre passat en la ronda de sancions aprovades per Obama com a resposta als informes de ciberatacs per part de Moscou durant la campanya electoral nord-americana per afavorir Trump davant de la demòcrata Hillary Clinton.

Així mateix, Spicer va treure importància a la decisió del Tresor, en assenyalar que es tractava d'una mesura de procediment habitual. «És una pràctica bastant comuna del Departament del Tresor, després que s'hagin aplicat sancions, tornar i mirar si calen o no modificacions específiques per a diferents sectors, productes i serveis», va afirmar el portaveu de la Casa Blanca.



Conversa telefònica

L'anunci del Tresor es va produir després que dissabte Trump i Putin mantinguessin la seva primera conversa telefònica des que el magnat va jurar el càrrec, que el mandatari nord-americà va qualificar com un primer pas per millorar una relació bilateral que «necessita millorar».

Per altra banda, més de cent legisladors demòcrates de la Cambra de Representants dels Estats Units van instar Trump a retirar «immediatament» el decret que suspèn temporalment l'entrada al país de refugiats i ciutadans de set països de majoria musulmana. Els congressistes van fer la seva petició en una carta adreçada al secretari de Seguretat Nacional, John Kelly. «Esperem que vostè urgeixi el president a rescindir immediatament la seva ordre executiva, que ha creat un profund caos i por entre els refugiats i immigrants que han estat admesos als EUA», diuen els legisladors.