El Chapo protesta per les dures condicions del seu empresonament

Joaquín El Chapo Guzmán va comparèixer davant un tribunal federal del districte de Brooklyn, a Nova York, on els seus advocats van protestar per les condicions d'empresonament que pateix el narcotraficant mexicà. La defensa va qüestionar a més els documents sobre l'extradició als Estats Units d'El Chapo, que va presenciar la sessió en persona. A l'audiència, celebrada enmig d'un gran desplegament de seguretat, van assistir la dona del narcotraficant, Emma Coronel, i la seva advocada a Mèxic, Silvia Delgado.

La cita , assenyalada per revisar l'estatus de la causa i que es va estendre durant gairebé una hora, va ser la segona aparició de Guzmán davant la Cort, on el passat 20 de gener es va declarar no culpable dels disset càrrecs pels quals està acusat.

La defensa es va queixar davant el tribunal de les condicions que viu El Chapo al Centre Correccional Metropolità, a Manhattan, on està tancat 23 hores al dia i només se li permet una hora d'exercici solitari, a part de les reunions amb els seus advocats. Els advocats van denunciar que al narcotraficant no se li permet ni tan sols prendre un got d'aigua i van demanar que pugui rebre visites, per exemple de la seva esposa i de la seva advocada mexicana. La Fiscalia, per la seva banda, va qüestionar que El Chapo estigui representat per advocats d'ofici, quan pot pagar perfectament per la seva defensa.

El detingut va arribar acompanyat de nombrosos agents de policia, mentre que molts altres custodiaven el jutjat.