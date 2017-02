Detenen tres joves per la violació d'una noia a Bilbao

L'Ertzaintza ha detingut tres joves com a presumptes autors de l'agressió sexual patida fa tres setmanes per una noia de 18 anys a Bilbao. Els arrestos es van practicar dijous després de la indagacions iniciades arran de la denúncia presentada per la víctima davant la Policia Basca.

Els fets es van produir la matinada del dissabte 14 de gener, quan la jove es va despertar al carrer sense recordar res del que havia passat, però amb símptomes d'haver patit una agressió sexual. Aquesta circumstància podria indicar que hauria estat drogada amb «burundanga», un compost químic que anul·la la voluntat, però anàlisis posteriors van descartar la seva presència a l'organisme de la jove. No obstant això, els experts consideren que la no aparició de restes de la droga és habitual, ja que aquestes desapareixen ràpidament.

Segons el relat de la víctima, la jove estava en una discoteca de matinada i ja no recorda res fins que va recuperar la consciència, amb senyals al cos que indicaven haver patit un atac sexual, fet pel qual va presentar una denúncia i va ser atesa a l'hospital.