Els EUA ja han revocat 100.000 visats pel veto del president

Els EUA han revocat més de 100.000 visats pel veto temporal d'entrada al país imposat pel president, Donald Trump, a set països de majoria musulmana, va revelar un advocat del Govern en una cort de federal de Virgínia. La xifra va sortir a la llum durant una audiència en una demanda presentada pels advocats de dos germans iemenites que van arribar a l'aeroport internacional de Dulles, als afores de Washington, dissabte passat i van ser encabits en un vol de tornada a Etiòpia en resposta a l'ordre executiva del president.

En aquest sentit, la científica iraniana Samira Asgari va denunciar Trump i alts funcionaris nord-americans pel veto a l'entrada de ciutadans de set estats de majoria musulmana, fet que li impedeix desplaçar-se de Suïssa a Boston per treballar a la Universitat de Harvard. A més de a Trump, la científica acusa el secretari de Seguretat Nacional dels EUA, John Kelly, i dos funcionaris de l'Agència de Duanes i Fronteres de Nord-americà (CBP): el comissionat en funcions, Kevin McAleenan, i el director de l'oficina de Boston, William Mohalley. La científica, que resideix actualment a Suïssa, va presentar la demanda en un tribunal federal de Massachusetts.

Per part seva, Kellyanne Conway, assessora del president dels Estats Units, va patir una pluja de crítiques després de culpar en una entrevista televisiva dos refugiats iraquians d'una massacre que no va passar mai per defensar el polèmic veto migratori de Trump.

Conway, excap de campanya del president nord-americà, ha acusat la premsa contínuament d'aixecar falsos testimonis contra el mandatari, però va fer referència a la fictícia Massacre de Bowling Green per defensar la prohibició d'entrada als nacionals de set països de majoria musulmana.

Conway va comparar l'ordre executiva emesa per Trump en la seva primera setmana a la Casa Blanca amb una altra ordre emesa pel seu predecessor, Barack Obama, el contingut de la qual s'ha demostrat que no té res a veure amb la de l'actual president . «Aposto que és nou per a la gent que el president Obama va executar una prohibició de sis mesos en el programa de refugiats iraquià després que dos iraquians vinguessin aquí a aquest país, es radicalitzessin i fossin els cervells darrere de la massacre de Bowling Green», va dir l'assessora presidencial. Però la veritat és que no es coneix la massacre perquè mai va succeir.

Per altra banda, el president dels EUA va signar dues ordres executives per iniciar el procés de revocació de part de la «desastrosa» reforma financera impulsada després de la crisi de 2008 per Obama. La llei Dodd-Frank, aprovada el 2010, tenia com a objectiu elevar la regulació i la supervisió sobre les grans entitats financeres i evitar adoptar riscos com els que van provocar la crisi que va esclatar el 2008, la més profunda que ha viscut els EUA en vuit dècades.

En un altre ordre de coses, el secretari de Defensa dels EUA, James Mattis, va advertir que Washington respondrà de manera «aclaparadora» a qualsevol atac de Corea del Nord sobre el seu país o els seus aliats, en el que suposa un primer missatge directe de l'Administració Trump al règim de Pyongyang .

Les paraules de Mattis, de visita a Corea del Sud i Japó, també van aclarir dubtes sobre el nivell de compromís que la primera potència mundial vol mantenir durant els propers quatre anys amb els seus dos principals socis militars a l'Àsia nord-oriental. «Qualsevol atac sobre Estats Units o sobre els nostres aliats serà contrarestat, i qualsevol ús d'armes nuclears donarà lloc a una resposta efectiva i aclaparadora», va afirmar Mattis.