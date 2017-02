Un home mata la seva filla d'un any llançant-se al buit amb ella

Un home de 27 anys amb antecedents per violència masclista va matar la seva filla de només un any llançant-se amb ella des d'una finestra de l'hospital La Paz de Madrid després de discutir amb la seva parella i mare de la nena, a la qual va etzibar: «Et fotré on més et fa mal».

El succés es va produir cap a dos quarts de nou del matí a l'Hospital Infantil La Paz, pertanyent al complex hospitalari del mateix nom, i en el qual acabava de rebre l'alta la petita, que va néixer de manera prematura i llavors havia estat ingressada per un problema cardíac.

El pare i la mare van acudir a l'habitació de la nena, situada en una primera planta però amb una alçada equivalent a un quart pis -uns 12 metres- perquè l'edifici té diverses alçades. Per causes que s'investiguen, la parella va començar a discutir i el pare li va dir a la mare: «Et fotré on més et fa mal», segons van sentir alguns treballadors, que van entrar per veure què passava.



Caiguda a un pati interior

En un moment donat, l'home va saltar per la finestra amb la nena agafada en braços i van caure a un estret pati interior de l'hospital, en el qual hi ha un petit jardí i tanques. Tots dos van patir politraumatismes i van entrar en aturada cardíaca, de la qual van ser atesos per diversos metges del centre, que després de 45 minuts de maniobres de reanimació no van poder salvar-los la vida. La mare de la menor va haver de ser atesa per una crisi d'ansietat.

El pare, Vladimir V., xilè de 27 anys, tenia diversos antecedents policials, un d'ells per maltractament sobre una dona diferent a la seva parella actual i mare de la nena morta.

La finestra de l'habitació 207, per la qual es van precipitar les víctimes, s'obre amb una clau mestra que té el personal de l'hospital, però en el moment del succés estava oberta.

Durant el matí, el succés va ser el principal tema de conversa entre el personal del centre, sorprès pel que va passar i que no va voler fer declaracions allò succeït. Des de 2013 han estat vint-i-dos els menors assassinats per les parelles o exparelles de les seves mares, set d'aquests casos estan en fase d'investigació.