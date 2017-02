L´alcaldessa de Roma afirma que no dimitirà després de declarar durant 8 hores

L'alcaldessa de Roma, Virginia Raggi, va assegurar que no té intenció de dimitir i que ha rebut el suport del seu partit, el Moviment 5 Estrelles (M5S), després que s'hagin conegut més detalls sobre la investigació per un suposat delicte d'abús de poder en la contractació d'un col·laborador. Raggi va ser interrogada dijous durant unes 8 hores per fiscals de Roma respecte al nomenament com a director de Turisme de la capital de Renato Marra després d'haver estat suposadament suggerit pel seu germà, Raffaele Marra, responsable del departament de Personal de l'ajuntament i arrestat per presumpta corrupció.

Durant la investigació es va revelar que l'actual cap de la secretaria de Raggi, Salvatore Romeo, va contractar una assegurança de vida per un valor de 30.000 euros a nom de Raggi quan aquesta encara no era alcaldessa. Els magistrats volen aclarir el motiu d'aquesta assegurança de vida, de la qual Raggi va assegurar que desconeixia la seva existència i va afirmar estar «desconcertada» per aquest gest d'un dels seus més estrets col·laboradors.

Raggi va dir als mitjans que aquest tipus d'assegurances de vida es poden utilitzar com a «inversions» i que «no necessiten» ser signades «per la persona beneficiària».

L'alcaldessa va explicar que va mantenir una conversa telefònica amb el líder del Moviment 5 Estrelles, Beppe Grillo, qui li va confirmar el seu total suport, fet pel qual no tem que «li retirin la confiança».