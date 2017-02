Militars abaten un home després d´atacar un company en un accés al museu del Louvre

Un atac de caràcter terrorista, segons el Govern francès, contra un grup de militars que patrullaven a l'accés al museu del Louvre de París, ha tornat a incrementar la sensació de por a França, objectiu de diversos greus atemptats gihadistes des de gener de 2015. L'agressor, que segons el registre del seu telèfon mòbil sembla ser un egipci de 29 anys, es va llançar contra els militars i en va ferir lleument un al cap poc després de les nou del matí, una hora després de l'obertura del cèlebre museu, el més visitat del món. L'home portava una arma blanca, però cap explosiu a les dues motxilles que diua amb ell.

A l'espera de les primeres dades de la Fiscalia, el president de França, François Hollande, va assegurar que l'atac té «sens dubte» un caràcter terrorista, i reflecteix que «l'amenaça segueix aquí i se li ha de fer front». «Aquesta és la raó per la qual hem mobilitzat tants mitjans i seguirem fent-ho», va afegir Hollande, tot elogiant «la valentia i determinació» dels militars que van actuar i «l'eficàcia» de la missió antiterrorista Sentinelle de l'Exèrcit francès.

Els companys de l'agent agredit van ser els que van frenar l'agressor amb cinc trets, un dels quals al ventre el va deixar ferit de gravetat. Segons les primeres sospites, el jove, que va ser traslladat a l'hospital George Pompidou de la capital francesa per ser operat, va entrar a França el passat 26 de gener procedent de Dubai, i no era conegut pels serveis secrets.

La seva acció va tenir lloc a l'esplanada que hi ha davant del museu, abans que pogués penetrar a la galeria comercial subterrània adjacent, i va obligar a evacuar la pinacoteca i a establir un cordó de seguretat darrere del qual van quedar confinades temporalment unes 1.200 persones.

«Van ser instants de veritable por, tots teníem a la memòria moments terribles», va explicar Chantelle, treballadora francesa d'un dels comerços de les galeries, en referència als atemptats del 13 de novembre de 2015 en què 130 persones van perdre la vida a París. L'evacuació es va efectuar després de forma progressiva i en petits grups.

La Fiscalia antiterrorista de París ha obert avui una investigació pels càrrecs de «temptatives agreujades d'assassinats en relació amb el terrorisme i associació terrorista criminal», i va encomanar les indagacions a la Brigada criminal de la Policia Judicial de París (SAT) i la Direcció General de la Seguretat Interior (DGSI).



Els uniformats, objectiu

Els ministres francesos d'Interior i de Defensa, Bruno li Roux i Jean-Yves li Drian, respectivament, van admetre que els uniformats són a hores d'ara un objectiu terrorista, i van fer una crida per extremar les precaucions. Les forces de seguretat «han de mostrar-se molt vigilants perquè per a un terrorista l'uniforme implica una possibilitat d'atac», va dir Le Roux, que va manifestar que ha recordat als prefectes (delegats de govern) que s'ha d'«adaptar el dispositiu a l'amenaça, perquè segueixi sent el més eficaç». El soldat agredit pertanyia al Primer Regiment de Paracaigudistes destacat a París després dels darrers atemptats.