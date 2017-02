Rescaten els dotze tripulants d'un pesquer enfonsat a les costes d'Astúries

Salvament Marítim va rescatar els dotze tripulants d'un pesquer gallec enfonsat a unes 50 milles al nord de la costa de Navia (Astúries), que van ser traslladats a centres hospitalaris, alguns d'ells amb hipotèrmia severa, després de la seva arribada a terra en helicòpter a Gijón i Celeiro (Lugo). Els tripulants van ser rescatats per Salvament Marítim quan ja es trobaven en embarcacions salvavides, a les que van poder accedir quan el pesquer, anomenat Gure Uxua i amb base al port gallec de Cariño (La Corunya), va començar a enfonsar-se. El vaixell, de 24 metres d'eslora i dedicat a la pesca de lluç, es va acabar d'enfonsar a 50 milles al nord de la costa asturiana, poc després que la tripulació donés l'alerta cap a les tres de la tarda, en una jornada en què el mar Cantàbric presentava fort onatge i vent. Els tripulants resideixen a Cariño i són majoritàriament gallecs, encara que entre ells també hi ha algun portuguès.

Tot i que les causes de l'enfonsament encara no estan clares, l'alcalde de Amor, José Miguel Alonso Pumar, va considerar que el vaixell es va veure afectat per un «temporal molt gran» i que als tripulants «no els va donar temps» a trobar un punt d'abric, quan el vaixell tornava de pescar a aigües franceses.