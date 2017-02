La UE aposta per convertir-se en un referent davant el populisme de Trump

La UE aposta per convertir-se en un referent davant el populisme de Trump

Els països de la UE van parlar sobre els canvis en la política nord-americana amb la nova administració dirigida pel president Donald Trump i van coincidir que, davant del populisme, la Unió Europea ha de defensar els seus valors i convertir-se en un referent per a la resta del món. «Creiem que hi ha una gran convergència entre els Vint-i-vuit en el fet que la UE té un paper a exercir a escala global i que ara necessita també liderar globalment», va explicar el primer ministre de Malta, Joseph Muscat, el país que presideix la UE aquest semestre, en el marc d'una cimera informal de líders de la Unió a la Valletta.

En aquest sentit, el president de França, François Hollande, va defensar que Europa ha de fer valer els seus interessos econòmics i comercials en les seves relacions amb els Estats Units, especialment davant de mesures «unilaterals» i «proteccionistes» en aquest país. «Europa és la primera potència comercial del món i ha de fer valer els seus interessos. Si hi ha discussions comercials, han de ser dirigides per Europa amb altres grans països, Estats Units inclosos», va dir Hollande.

Paral·lelament, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va assumir que «en el futur» la Unió Europea haurà de dur a terme més tasques «en solitari», a causa de l'actitud de la nova Administració nord-americana. «Hi haurà qüestions que puguem fer junts amb els Estats Units pels nostres interessos comuns i hi haurà també tasques que en el futur haurem de fer més en solitari», va dir Merkel al final de la cimera europea, en la qual el canvi a la Casa Blanca, tot i no ser a l'agenda, va ser un dels assumptes més comentats.

Entre les qüestions en què la UE està d'acord i podrà seguir cooperant amb els Estats Units es troba, segons el parer de Merkel, la lluita contra el terrorisme islamista.

Finalment, el president del Govern, Mariano Rajoy, va advocar per una Europa unida, més integrada i defensora dels seus principis i valors com a antídot davant incerteses que suposen factors com el Brexit, les crítiques internes o la relació amb l'administració dels Estats Units.