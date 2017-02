Iglesias reivindica el seu equip i Errejón demana preservar el tàndem al partit

Pablo Iglesias i Íñigo Errejón van arrencar ahir la seva campanya per Vistalegre II; el primer, reivindicant que sense el seu equip no és res i el segon, demanant preservar el «tàndem» que ha estat la fortalesa de la formació lila: la unió del número u i el número dos. El mateix dia i en actes gairebé simultanis, Iglesias i Errejón van posar en escena les candidatures i les idees entre les quals han de triar des d'ahir i fins dissabte que ve els inscrits de Podem a l'Estat.

Iglesias, que va congregar unes 200 persones en l'acte de presentació de la seva candidatura, va demanar el vot per la seva llista, amb l'objectiu de continuar essent el secretari general. Iglesias va recalcar: «Sense aquest equip, jo no sóc res». I ho va dir poc abans que el secretari polític demanés no distreure's en l'enfrontament i el debat de cares, i vinculés la força del partit al «tàndem» que formen junts Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, encara que ara discrepin en el rumb a seguir.

Una foto de tots dos quan no competien pel model de partit presidia l'escenari al cinema Palafox de Madrid, amb un aforament de 800 persones, on Errejón es dirigia als militants (també a les diverses desenes que es van quedar fora per falta d'espai): «Ni una mala paraula sobre cap company», va aconsellar.

Iglesias, per la seva banda, va seguir insistint que el que es disputa a Vistalegre II són dos lideratges, encara que Errejón demanés ahir el vot per a ell com a secretari general. «Podem no hauria de jugar a la mentida. Si guanya Errejón, és contra el projecte d'Iglesias», va escriure Juan Carlos Monedero a Twitter.