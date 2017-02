Les protestes es repeteixen a Londres, París i Barcelona

Milers de persones es van manifestar ahir a Londres contra la invitació del Govern britànic a Donald Trump per realitzar una visita d'Estat al Regne Unit i la política migratòria «racista» del president nord-americà. Convocats per organitzacions com Atureu la Guerra, En peu contra el racisme i l'Associació musulmana del Regne Unit, els ciutadans es van congregar davant de l'ambaixada dels Estats Units a Londres i van marxar cap a Downing Street, residència oficial de la primera ministra britànica, la conservadora Theresa May. A Barcelona, unes 300 persones també es van concentrar davant del Consolat nord-americà i a París també hi va haver mobilitzacions, que s'afegeixen a les dels moviments civils en diferents punts dels EUA.