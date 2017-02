Trump qualifica de «ridícula» la suspensió judicial del seu veto migratori

El president dels EUA, Donald Trump, va titllar ahir de «ridícula» la decisió d'un jutge nord-americà de suspendre el veto migratori temporal que ell havia imposat a set països de majoria musulmana i refugiats, i va vaticinar que la prohibició acabarà «anul·lada», ja que no aplicar-la causarà «grans problemes» al país.

En tres missatges a la xarxa social Twitter, Trump va reaccionar a la decisió d'un jutge de suspendre, divendres a la nit, el veto que ell mateix va imposar el 27 de gener. La decisió del jutge va obligar el Govern nordamericà a comunicar a les aerolínies que ja poden acceptar a tots els passatgers.

«L'opinió d'aquest suposat jutge, que essencialment treu al nostre país la capacitat d'aplicar la llei, és ridícula i serà anul·lada», va dir Trump en un dels seus missatges. «Quan un país ja no és capaç de dir qui pot i qui no pot entrar i sortir, especialment per raons de seguretat, gran problema!», va escriure en un altre tuit. Trump també va afirmar que «certs països de l'Orient Mitjà», als quals no va identificar, «estan d'acord amb el veto» perquè «saben que si es permet l'entrada a certa gent serà [provocarà] mort i destrucció».

La Casa Blanca va anunciar que els seus advocats presentaran «com més aviat millor» una apel·lació a la sentència amb l'objectiu de restituir el veto que, al seu parer, és «legal» i «apropiat». «L'ordre té com a objectiu protegir el país i el president té el deure constitucional i la responsabilitat de fer-ho», va indicar la Casa Blanca en un comunicat.

El bloqueig suposa la primera bufetada per al govern de Donald Trump i una victòria política per als demòcrates, els fiscals generals dels quals en els estats de Washington i Minnesota van interposar la demanda que ha acabat provocant la suspensió judicial.