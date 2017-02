Benoit Hamon aposta per «tornar a ser una esquerra de combat»

El candidat socialista a les presidencials franceses d'abril i maig, Benoit Hamon, va llançar ahir la seva campanya electoral amb un reclam a la unió dels socialistes, sense que això impliqui concessions al seu programa, i amb l'objectiu de «tornar a ser una esquerra de combat». Set dies després de vèncer l'exprimer ministre Manuel Valls a la segona volta de les primàries, l'absència d'aquest i de molts barons de la formació va evidenciar les discrepàncies dins de la formació i la dificultat d'agrupar les diferents sensibilitats.

«Sí, hi ha desacords entre l'esquerra, com els hi ha hagut sempre. El que m'importa és on volem anar junts», va assenyalar davant prop de 2.000 persones l'exministre d'Educació de François Hollande, un càrrec que va ocupar fa tot just quatre mesos i que va deixar pel seu descontentament amb les polítiques «d'austeritat» d'Hollande i Valls.

Per part seva, la líder del partit ultradretà francès Front Nacional (FN), Marine Le Pen, va assegurar en el tret de sortida de la seva campanya electoral que «l'impossible és possible» i va posar com a exemples el Brexit i el recent triomf de Donald Trump a les presidencials dels Estats Units.

En el discurs de cloenda de la convenció presidencial del seu partit a Lió, Le Pen va fer també referència «als austríacs per eliminar en la primera volta de les presidencials els partits tradicionals i els italians per rebutjar la reforma de la Constitució del senyor Renzi».