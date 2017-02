C's diu que vol ocupar l'espai de centre que va deixar Adolfo Suárez

Ciutadans va tancar ahir la seva quarta Assemblea General reforçant el lideratge d'Albert Rivera i començant un nou projecte «de centre liberal» per governar que vol buscar els seus orígens en la «valentia i els valors» dels liberals de Cadis del 1812. Durant aquest cap de setmana, Ciutadans s'ha desfet del seu origen socialdemòcrata per quedar-se en aquest espai de centre, que no s'havia ocupat en trenta anys, des que el va deixar vacant Adolfo Suárez, a qui el líder de C's es va referir com un dels seus referents. Rivera veu possible governar des de la centralitat i aposta per un liberalisme que atengui la classe mitjana i treballadora. Així mateix, la formació va insistir que el partit ha d'involucrar-se amb els governs als quals pugui donar suport amb els seus resultats electorals per no estancar-se i perdre força.

Ciutadans obre una nova etapa que, tal i com va dir el nou secretari general de la formació, José Manuel Villegas, comptarà amb una «millor organització». El partit també ha volgut donar una volta a la seva imatge corporativa i ha estrenat un nou logotip.