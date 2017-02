Diverses allaus provocades pel temporal de neu causen 108 morts a l´Afganistan

Diverses allaus provocades pel temporal de neu a l'Afganistan han causat almenys 108 morts, entre grans dificultats per dur a terme les tasques de rescat a causa del tall de carreteres. La zona més afectada pel temporal que des de fa tres dies assota l'Afganistan és la província oriental de Nuristan, on una allau va arrasar de matinada un remot poble i va acabar amb la vida de 46 persones i en va ferir 20, va explicar Mohammad Moosa Shami, portaveu del governador regional. Els equips de rescat no van poder arribar a la localitat pel tall de les comunicacions i els veïns estan intentant desenterrar les persones atrapades.

A la mateixa zona, vuit persones van morir a dos pobles més per les allaus, sense que els equips de rescat haguessin arribat. La remota regió de Badakhshan també va resultar molt afectada, amb vint-i-dos morts a diverses allaus i les carreteres de dotze districtes de la zona tancades, va explicar Navid Farotan, portaveu del governador provincial.

A la província de Parwan, propera a Kabul, 12 persones van morir per dos allaus, va comunicar Wahid Sediqi, portaveu del governador de la regió. «Hem enviat equips de rescat a les zones afectades», va destacar Sediqi, que va afegir que trenta cases van quedar destruïdes per les allaus.

Per la seva banda, el mal temps va causar la mort de sis persones a la insegura província de Sar-i-Pol, segons el portaveu del Ministeri de Gestió de Desastres de l'Afganistan, Omar Mohammadi.