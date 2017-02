Hisenda estudia endurir l´impost de matriculació

El Ministeri d'Hisenda i de Funció Pública està estudiant la possibilitat de modificar l'actual impost de matriculació, com a part d'una reforma de la fiscalitat de l'automòbil, amb un enduriment de les exigències per als vehicles que quedin exempts del pagament d'aquesta taxa, un mesura que podria afectar prop de 830.000 vehicles.

Segons fonts del sector consultades per Europa Press, el Ministeri que lidera Cristóbal Montoro ha contemplat la possibilitat de revisar els actuals trams de cotització de l'impost de matriculació, que eximeixen del pagament als models amb emissions de diòxid de carboni (CO2) per sota de 120 grams per quilòmetre.

En aquest sentit, Hisenda podria considerar rebaixar el límit per a l'exempció del pagament, que ara se situa en 120 grams, a 90 grams per quilòmetre, el que suposaria que gairebé 830.000 vehicles venuts l'any passat haguessin hagut d'abonar aquesta taxa transferida a les comunitats autònomes.

Segons dades de MSI, el passat exercici es van matricular a Espanya un total de 829.230 vehicles amb unes emissions compreses entre 90 i 120 grams de CO2 per quilòmetre, un 14,2% més que en 2015. Amb la modificació estudiada per Hisenda, tots aquests models haurien de pagar el tram mínim actual d'impost de matriculació, que se situa en el 4,75%.

De fet, el 2016 el tram d'emissions amb major volum de vendes va ser el d'entre 101 i 120 grams de CO2, amb 634.392 unitats (+20,5%), mentre que el segon de majors matriculacions va ser el que comprèn entre 91 i 100 grams, amb 194.838 unitats (-2,3%).

Aquests gairebé 830.000 vehicles haguessin tributat al 4,75% el 2016 en cas d'estar en vigor aquesta modificació fiscal que estudia Hisenda, el que suposaria un augment de la recaptació d'uns 630 milions d'euros, sobre un preu mitjà de mercat de 16.000 euros , encara que la xifra en aquest segment de mercat seria menor, d'uns 10.000 euros, amb uns 395 milions d'euros.

L'exercici passat, un total de 884.470 vehicles van quedar exempts del pagament de la taxa a Espanya, enfront dels 262.375 automòbils que van abonar l'impost. Segons dades de l'Agència Tributària recollits per Europa Press, la recaptació per aquest concepte en 2016 es va situar en 327.790.000 d'euros, un 7,4% més.

En cas que s'implementés la modificació que analitza Hisenda de baixar el límit a 90 grams per quilòmetre, el percentatge de les vendes totals afectades per aquest impost passaria de ser el 22,8% al 95,1%, tenint en compte les matriculacions de l'exercici passat. D'aquesta forma, només 55.240 vehicles no haurien pagat aquesta taxa el 2016.

Dimecres passat, Montoro va anunciar que, dins de les reformes que realitzarà el Govern, també s'està analitzant una revisió en la fiscalitat de l'automòbil, que, segons ell, "pot i ha de ser millorada".

El titular d'Hisenda ha assenyalat que l'objectiu d'aquesta reforma fiscal seria afavorir els vehicles més innovadors, més segurs i més respectuosos amb el medi ambient. "Des d'aquestes premisses hem de revisar l'actual fiscalitat de l'automòbil, el que no compromet el finançament de les nostres comunitats autònomes ni dels nostres ajuntaments", ha assegurat.