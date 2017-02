La Justícia dels Estats Units rebutja restaurar immediatament el veto migratori de Trump

Un tribunal d'apel·lacions dels EUA va rebutjar ahir la petició del president Donald Trump per restaurar de manera immediata el veto migratori que impedia l'entrada al país de ciutadans de set països de majoria musulmana, i va demanar més arguments abans de prendre una decisió sobre el tema. La Fiscalia General de l'estat de Washington va informar, en el seu compte de Twitter, d'aquesta decisió judicial contra el recurs presentat per Trump.

La decisió deixa de moment en vigor la decisió del jutge federal James Robart, que divendres va bloquejar l'aplicació del decret de Donald Trump amb efecte immediat sobre tot el país, el que ha obligat el Govern a restaurar milers de visats i ha obert de nou les portes a milions d'immigrants i refugiats.

El Govern de Trump va iniciar dissabte un procés d'apel·lació de la decisió del jutge Robart, i va demanar a la Cort d'Apel·lacions del Novè Districte, amb seu a San Francisco (Califòrnia), que restaurés immediatament el veto migratori bloquejat pel tribunal inferior.

La Cort va rebutjar aquesta sol·licitud, però va demanar als demandants en el cas -els estats de Washington i Minnesota, contraris al veto migratori- que li presentessin arguments a favor de la seva posició abans de la dotze de la nit i al Govern de Trump que fes el mateix abans de les tres de la tarda d'avui. Segons experts legals, és probable que la batalla acabi relativament aviat al Tribunal Suprem.

Mentrestant, poden seguir arribant al país refugiats de tot el món, que estaven vetats durant 120 dies sota l'ordre de Trump, i els ciutadans de set països de majoria musulmana (Líbia, Sudan, Somàlia, Síria, l'Iraq, l'Iran i el Iemen ), prohibits durant 90 dies d'acord amb el decret publicat el 27 de gener.

La batalla contra el veto migratori de Trump la van iniciar dos estats dels EUA, els de Washington i Minnesota, que van argumentar que el decret era anticonstitucional perquè provocava discriminació contra una religió, la musulmana, cosa prohibida en la Primera Esmena de la Carta Magna.

El jutge Robart va decidir divendres bloquejar el veto migratori en assegurar que les «circumstàncies presentades» davant d'ell requereixen una «intervenció per complir amb el paper constitucional» del poder judicial. La nit de dissabte, Trump i el seu gabinet van apel·lar la decisió del jutge davant la Cort d'Apel·lacions del Novè Districte i van demanar restaurar el veto.

L'argument del Govern defensa que qüestionar judicialment la decisió del president «constituiria una intrusió impermissible a l'autoritat plena de la branca política (executiva) sobre la política exterior, la seguretat nacional i la immigració», en paraules del procurador general en funcions, Noel Francisco. Si el cas arribés al Suprem, el trobarà dividit entre quatre jutges de tendència conservadora i quatre més d'inclinació progressista, ja que el Senat encara no ha aprovat a un novè magistrat que podria ser decisiu per desfer un possible empat en un cas d'alt perfil com aquest.