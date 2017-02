El PP permetrà trencar el vot per temes morals

El Partit Popular permetrà, a partir del seu congrés nacional, el vot de consciència dels seus càrrecs a tots els òrgans representatius, inclosos el Congrés, el Senat i els parlaments autonòmics, per aquelles qüestions que afectin les «conviccions més profundes» dels seus representants. Així constarà a la ponència d'estatuts que es votarà al congrés nacional del PP i que inclourà un text que recull la demanda de diversos compromisaris, molts d'ells coneguts per les seves postures en contra de l'avortament o la gestació subrogada.

El text reconeix el dret al vot de consciència a aquelles propostes que «afectin exclusivament qüestions ètiques i/o morals» i que «posin en qüestió les seves conviccions més profundes». Els que vulguin exercir-lo hauran de comunicar-ho prèviament al portaveu del grup corresponent i, en cas de discrepàncies per si pot o no exercir el dret en un cas determinat, ho resoldrà el comitè executiu del partit, al que es dotarà d'aquesta potestat a través d'una altra esmena.

El dret a aquest tipus de vot havia estat sol·licitat diverses vegades per l'exsenador i exdiputat autonòmic Luis Peral, o els exdiputats del Congrés Eva Durán i Javier Puente, entre d'altres. Tots ells són coneguts per la seva postura contrària a l'avortament i alguns també s'han manifestat en contra de la gestació subrogada. Peral va apuntar que aquest avanç impedirà que es repeteixin situacions anteriors en les quals els representants del partit ho van passar «malament» per haver d'acatar la disciplina de vot o trencar-la i ser sancionats.