Denuncien 4.500 casos d'abusos a menors dins de l'Església catòlica a Austràlia

Gairebé 4.500 persones van denunciar abusos sexuals a menors per part de membres de l'Església catòlica a Austràlia entre 1980 i 2015, segons es va donar a conèixer a la represa de les audiències de la comissió que investiga aquests delictes. «Els nens van ser ignorats o, pitjor encara, castigats. Les denúncies no van ser investigades», va assegurar l'advocada consellera de la comissió, Gail Furness, en revelar les dades recopilades per l'organisme encarregat d'investigar quina va ser la resposta oficial als abusos sexuals a menors a Austràlia des de 1950. La comissió real prendrà declaració a gairebé tots els bisbes del país en diverses vistes públiques que duraran fins al 27 de febrer. En la primera jornada d'audiències, Furness va explicar que es van presentar un total de 4.444 denúncies que apunten centenars de religiosos i 93 alts càrrecs de l'església, a més d'afectar més d'un miler d'institucions.

Les dades recopilades indiquen que el 78% dels denunciants van ser homes i un 22%, dones. També van revelar que l'edat mitjana de les víctimes va ser de 11,6 anys en el cas de nens i de 10,5 en el cas de nenes, i que les víctimes van trigar una mitjana de 33 anys a presentar les denúncies després del suposat delicte.