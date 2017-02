Disturbis a París per la violació d'un policia a un jove negre amb una porra

Disturbis a París per la violació d'un policia a un jove negre amb una porra EFE

La perifèria del nord de París ha registrat la seva tercera nit de disturbis consecutiva després de la violenta detenció dijous d'un jove a Aulnay-sous-Bois, per la qual un agent ha estat imputat per violació i altres tres per "violència voluntària".

Almenys 26 persones van ser detingudes la nit de dilluns, quan cinc vehicles van ser incendiats, així com algunes papereres, i hi va haver temptatives de calar foc a dos restaurants que, tot i la intervenció dels bombers, van resultar danyats, han informat avui a EFE fonts policials.

La Prefectura de Policia va afegir que els agents es van veure envoltats ahir a la nit i van llançar diversos trets a l'aire amb bales reals per intentar calmar la situació, en no disposar "de cap altre mitjà" de dissuasió al seu abast.

La detenció que ha provocat les protestes va tenir lloc dijous a la tarda. "Els policies van arribar i van dir: Tots contra la paret", va explicar a la cadena "BFMTV" l'afectat, Théo, un jove negre de 22 anys d'edat, que va dir que s'acabava de creuar amb uns coneguts del barri.

Segons el seu relat, els agents el van copejar immediatament i un d'ells li va introduir per l'anus una porra extensible, que li va provocar esquinçaments pels que va haver de ser operat.

El Ministeri de l'Interior va anunciar diumenge la suspensió d'aquests quatre funcionaris.

La Fiscalia, tal com recullen els mitjans francesos, ha indicat que els agents van voler controlar la identitat d'una desena de persones sospitoses de vigilar punts de venda d'estupefaents en aquesta localitat de l'extraradi de la capital francesa.

Durant el dispositiu, segons aquesta versió, van intentar detenir aquest jove i van usar gas lacrimogen i "una porra extensible" perquè aquest es va resistir.

El president de França, François Hollande, ha subratllat aquest dimarts en una visita al Tribunal de Pontoise, al nord de París, el paper protector de la Justícia per als ciutadans, fins i tot quan els agents de les forces de l'ordre es veuen qüestionats.

"La Justícia (...) és garant de les llibertats i els ciutadans han de comprendre que és el jutge qui els protegeix", va afegir el mandatari.

Les protestes van començar el dissabte i porten a la memòria dels francesos l'onada de violència que es va desencadenar a la tardor de 2005 en desenes de barris conflictius, poc després que el llavors ministre de l'Interior, Nicolas Sarkozy, cridés "gentussa" als joves que els habiten i prometés netejar aquestes zones amb aigua a pressió.