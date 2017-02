Fillon es disculpa per contractar familiars i manté la candidatura

El candidat conservador a la presidència de França, François Fillon, va demanar perdó per haver contractat la seva dona i els seus fills com a assistents parlamentaris, una pràctica que «rebutgen els francesos» però que «és legal», va insistir. En una multitudinària conferència de premsa, l'exprimer ministre va assegurar que és objecte d'«una campanya difamatòria i calumniosa» per evitar que el seu programa de «ruptura» triomfi a les presidencials, encara que va admetre haver comès «errors».

«Donar feina a la meva família va ser un error i presento les meves excuses als francesos. Era una pràctica habitual en el passat que ara rebutgen els ciutadans. Es tractava d'una relació de confiança que ara desperta desconfiança», va assegurar el candidat. Fillon va assenyalar que va contractar els seus familiars perquè tenien la competència per al lloc i perquè era un càrrec de confiança i va recordar que és «legal».

El candidat conservador es va comprometre a publicar a internet el detall de la remuneració de la seva dona, Penelope, i dels seus fills Charles i Marie, que va considerar «justes i transparents». En relació amb la seva esposa, va assenyalar que s'ocupava d'afers en la circumscripció electoral de Sarthe, per on era diputat, i, per això, no acudia al Parlament.

Després de mostrar-se convençut que serà absolt per la justícia, va rebutjar que estigui disposat a retirar la seva candidatura a l'Elisi i es va presentar com l'únic capaç de dur a terme el seu programa, alhora que va augurar un «fracàs» de la dreta en cas de canvi.

«Des d'aquesta tarda mateix comença una nova campanya, no hi ha un pla B i cal estar units», va manifestar l'aspirant, que va denunciar una persecució mediàtica afirmant que «m'heu volgut assassinar políticament», així com va qüestionar l'actuació judicial donant a entendre que les últimes filtracions tenen la complicitat del governant Partit Socialista.