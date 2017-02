Iglesias ha ofert a Errejón ser el candidat a l´alcaldia de Madrid

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va oferir al secretari polític del partit, Íñigo Errejón, la possibilitat que aquest es postulés en les properes eleccions municipals de Madrid, previstes per al 2019, per ser el candidat a l'Alcaldia de la capital en substitució de Manuela Carmena. Es tracta d'una opció que hauria d'estar avalada pel conjunt de la formació a nivell estatal, tenint en compte també Ganemos Madrid, la formació que va concórrer al costat de Podem en la candidatura Ahora Madrid en els anteriors comicis municipals.

Els dos dirigents han parlat sobre aquesta possibilitat, tot i que Errejón encara no s'ha pronunciat. Iglesias estaria buscant d'aquesta manera un substitut per a Manuela Carmena, que ha fet 72 anys, per mantenir i augmentar el suport electoral, fonamentalment a través del vot jove.

Per altra banda, Errejón va assegurar que «part del nou entorn» de Iglesias no el vol «tan a prop com estava abans». El secretari Polític de Podem va admetre que s'està produint un «allunyament del full de ruta inicial del partit» i que no comparteix «totes les últimes decisions» que s'han pres des de la direcció.

«Ens ha de fer reflexionar sobre què ha passat perquè el grup de companys de la foto del primer Vistalegre s'hagi disgregat», va comentar referint-se a Luis Alegre, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Tania González i la recent dimissió de Carolina Bescansa. També va afirmar que enyora la forma de fer política entre companys que tenien des d'un principi, «però aquell Podem era més petit», va dir.

En el cas que la candidatura de Pablo Iglesias no resultés vencedora i l'actual secretari polític de Podem anunciés el seu abandonament, Errejón va afirmar, com en anteriors ocasions, que intentaria convèncer-lo perquè tornés, ja que l'organització no està «prou madura per a això».



L'avís del líder

Paral·lelament, el líder de Podem considera «normal» que presenti la seva dimissió com a secretari general del partit si la seva llista i el seu projecte no són votats majoritàriament a l'assemblea de Vistalegre del proper cap de setmana. «Crec que algú no pot estar al capdavant d'una formació política si les seves idees i el seu equip són minoritaris», va alertar.