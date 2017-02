Imputen un agent per sodomitzar un detingut amb una porra a França

Un agent de policia va ser imputat diumenge a França per violació en connexió amb la violenta detenció d'un jove d'un suburbi parisenc que va resultar greument ferit després de presumptament haver estat sodomitzat amb una porra. Altres tres agents van ser imputats per violència durant l'arrest d'aquest jove de 22 anys la nit de dijous passat arran d'un control d'identitat a Aulnay-sous-Bois, una localitat multiètnica de l'extraradi de la capital francesa. Els 4 policies han estat suspesos de les seves funcions. La Fiscalia va assenyalar que els agents van voler controlar la identitat d'un grup d'una dotzena de persones sospitoses de «vigilar punts de venda de drogues» en aquest suburbi popular francès. Durant l'operatiu van aconseguir detenir un home de 22 anys, però com que es resistia a l'arrest, els agents van utilitzar gas lacrimogen i un d'ells va usar una porra.