Julián Muñoz podrà complir el que li queda de condemna a casa seva

El jutge central de vigilància penitenciària de l'Audiència Nacional, José Luis Castro, ha accedit a la petició de l'exalcalde de Marbella (Màlaga) Julián Muñoz de complir el que li queda de condemna a casa seva, tenint en compte el seu delicat estat de salut. A partir d'ara Muñoz no haurà d'acudir més al Centre d'Inserció Social (CIS) d'Algesires (Cadis) on complia la seva pena en règim de tercer grau. L'acte assenyala que l'estat de salut de l'exalcalde, que pateix una pluripatologia crònica de caràcter cardiovascular metabòlic i respiratori, «no ha millorat», que «no és previsible que millori» i que «el seu pronòstic vital és desfavorable a mitjà termini». Sobre Muñoz recauen 7 condemnes fermes per un total de 22 anys de presó, entre elles una per un delicte continuat de blanqueig de capitals en el mateix procediment en el qual també va ser condemnada Isabel Pantoja.