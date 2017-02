Rivera afirma que a Ciutadans «no som conservadors»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va assegurar que el «liberalisme progressista» que ha adoptat el seu partit «és la idea que governa a 7 països d'Europa. A Espanya va néixer a les Corts de Cadis però durant molt de temps no s'ha implantat. Nosaltres no som conservadors., creiem en l'economia del mercat, en els emprenedors, el talent... És llibertat, unió i progrés. Un model que reparteix riquesa però que també la genera».

Per això, Rivera va demanar als socialistes que s'abstinguin en la votació dels pressupostos i deixin al PP i Ciutadans «tirar-los endavant». En aquest sentit, considera que «Ciutadans està consolidant el centre polític en el progrés per guanyar a la dreta». «Intentarem guanyar el PP i el PSOE el 2019. El 2015, quan vam entrar a les institucions, no vam entrar al Governprincipalment perquè PP i PSOE encara tenen casos relacionats amb la corrupció i encara queda molta porqueria per escombrar. Hem de fer-ho millor que el PP i el PSOE. i es necessita experiència per a això». «El PP no canviarà en un quart d'hora el que ha esat fent durant anys», va assegurar.