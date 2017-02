El Senat rebutja que els funcionaris de Justícia hagin de conèixer les llengües cooficials

El Senat va rebutjar, amb els vots del PP i l'abstenció del PSOE, una moció presentada per Units Podem per fixar com a requisit per als funcionaris de l'Administració de Justícia el coneixement oral i escrit de totes les llengües cooficials de la demarcació en la qual exerceixin. La representant de Units Podem-En Comú Podem-En Marea a la Comissió de Justícia del Senat, Celia Cánovas, va defensar que el text buscava preservar el «dret a fer ús de l'idioma propi» en processos relatius a la justícia, i que no es «s'imposi l'ús del castellà» de manera «discrecional» per part de jutges i fiscals. Al mateix temps, va assenyalar que la voluntat del PP és «fer de les llengües cooficials quelcom folklòric i minoritari», per al que busquen «establir una jerarquia» entre aquestes i el castellà.

Per la seva banda, la portaveu del PP, Esther Muñoz de la Iglesia, va explicar que el dret a expressar-se en qualsevol de les llengües oficials «està perfectament reconegut per la Llei Orgànica del Poder Judicial i la Llei d'Enjudiciament Civil» i va mostrar la negativa del seu grup a aprovar el text. Segons Muñoz, el coneixement de llengües cooficials per part dels funcionaris s'ha de considerar com un «mèrit», no com a un «requisit indispensable».