Síria ha penjat en secret 13.000 persones en una presó

Fins a 13.000 persones, majoritàriament civils presumptament contraris al govern de Bashar al-Assad haurien estat penjades entre 2011 i 2015 a la presó de Saydnaya, d'on cada setmana, i de vegades fins a dues vegades per setmana, es van treure grups de fins a 50 persones per executar-les a la forca, segons ha denunciat Amnistia Internacional (AI).

En el seu informe 'L'escorxador humà: execucions massives i extermini a la presó siriana de Saydnaya', Amnistia ha indicat que el Govern sirià imposa deliberadament condicions inhumanes als presos d'Saydnaya mitjançant tortures reiterades i la privació sistemàtica d'aliments, aigua, medicaments i atenció mèdica, el que ha costat la mort a molts d'ells. L'organització ha denunciat que aquestes pràctiques, que constitueixen crims de guerra i crims de lesa humanitat, són autoritzades per les màximes instàncies del Govern d'Al-Assad.

"Els horrors exposats en aquest informe revelen una campanya oculta i monstruosa autoritzada per les màximes instàncies del Govern sirià, encaminada a aixafar qualsevol forma de dissidència a la població siriana", ha declarat la directora adjunta d'investigació a l'oficina regional de Beirut d'Amnistia internacional, Lynn Maalouf. "Exigim a les autoritats sirianes que cessin immediatament les execucions extrajudicials i la tortura i els tractes inhumans a la presó de Saydnaya i en totes les altres presons del Govern que hi ha a Síria", ha reclamat, defensant que "Rússia i l'Iran, els majors aliats del Govern, han de pressionar perquè es posi fi a aquestes polítiques homicides de reclusió ".

Així mateix, ha sostingut que aquestes troballes s'haurien d'abordar en les converses de pau sobre Síria que se celebraran aquest mes a Ginebra i "incloure en l'ordre del dia que s'acabi amb aquestes atrocitats a les presons del Govern sirià".

En aquest sentit, la responsable d'Amnistia ha reclamat a l'ONU que faci "immediatament una investigació independent sobre els crims que s'estan cometent a Saydnaya" i que exigeixi "l'accés d'observadors independents a tots els centres de reclusió".

execucions extrajudicials

L'informe d'Amnistia revela que entre 2011 i 2015 va existir una rutina d'execucions extrajudicials massives mitjançant penjament dins de la presó de Saydnaya, amb el l'execució a la forca en grups de 50, de matinada i en total secret, almenys un cop per setmana. L'organització ha explicat que "hi ha raons de pes per creure que aquesta rutina segueix existint actualment".

Les conclusions de l'informe es basen en una investigació intensiva realitzada al llarg d'un any, des de desembre de 2015 fins a desembre de 2016, en què es van fer entrevistes directes a 84 testimonis, entre els quals hi havia ex guàrdies i funcionaris de Saydnaya, reclusos , jutges i advocats, així com experts nacionals i internacionals en la privació de llibertat a Síria, ha explicat Amnistia.

En un informe anterior publicat a l'agost de 2016, l'organització ja havia calculat que des que va començar la crisi siriana el març de 2011 havien mort a les presons de Síria més de 17.000 persones com a conseqüència de les condicions inhumanes i la tortura. Aquesta xifra, ha aclarit ara l'ONG, no inclou les aproximadament 13.000 morts addicionals a conseqüència de les execucions extrajudicials que es denuncien en aquest informe.



Sense judici i amb confessions falses



Segons ha explicat, cap dels condemnats a la forca en aquesta presó ha estat sotmès "a res que s'assembli a un judici" sinó que abans de ser penjats se'ls sotmet a "un tràmit superficial d'un o dos minuts en el que es coneix com a Tribunal Militar de Campanya ".

Referent a això, Amnistia ha recalcat que "aquestes actuacions són tan sumàries i arbitràries que no poden considerar-se un procediment judicial". Segons li ha explicat un antic jutge d'un tribunal militar, en aquests actes el jutge pregunta "al detingut el seu nom i si ha comès el delicte". "Sigui quina sigui la resposta, serà declarat culpable", ha precisat, subratllant que "això no és un tribunal" i no té res a veure amb l'Estat de dret ".

Aquestes sentències condemnatòries dictades per aquest presumpte tribunal es basen en confessions falses obtingudes mitjançant tortura. A més, ha precisat Amnistia, els detinguts no tenen accés a un advocat ni reben una oportunitat per defensar-se; majoritàriament han estat sotmesos a desaparició forçada i estan reclosos en secret i aïllats del món exterior. Els condemnats a mort no coneixen la seva condemna fins minuts abans de ser penjats, ha afegit.

Les morts se solen dur a terme normalment els dilluns i els dimecres de matinada i els qui han de ser ajusticiats se'ls diu que seran a traslladar-los a presons civils de Síria. En realitat, segons Amnistia, se'ls porta a una cel·la al soterrani de la presó, on se'ls clava una brutal pallissa. A continuació, són traslladats a un altre edifici de la presó onde se'ls penja. Durant tot aquest procés, les víctimes tenen els ulls embenats i no saben com ni quan moriran fins que se'ls passa la soga al voltant del coll. "Els tenen (penjats) allà durant 10 o 15 minuts. Alguns no morien perquè pesaven poc. En el cas dels joves, el seu pes no els matava. Els ajudants dels funcionaris dels baixaven i els trencaven el coll", ha explicat a la ONG un ex jutge que va presenciar els penjaments.

En una sola nit poden ser penjades fins a 50 persones, els cadàvers es treuen en camions per ser enterrats en secret en fosses comunes, sense que s'informi a les seves famílies sobre la sort que han corregut, ha precisat Amnistia.

Polítiques d'extermini



D'altra banda, segons l'ONG, un gran nombre de reclusos ha mort com a conseqüència de les "polítiques d'extermini" de les autoritats, que inclouen tortures reiterades i la privació sistemàtica d'aliments, aigua, medicaments i atenció mèdica. A més, els presos d'Saydnaya han d'obeir una sèrie de normes sàdiques i deshumanitzadores. Els testimonis de supervivents de la presó també han permès a l'organització documentar un món estan dissenyades per humiliar, degradar, emmalaltir, matar de fam i causar en última instància la mort als que estaven atrapats al seu interior. Molts dels presos van dir que havien estat violats i, en alguns casos, obligats a violar altres reclusos. La tortura i les pallisses s'empren habitualment com una forma de càstig i de degradació, i sovint causen lesions permanents, incapacitat i fins i tot la mort, ha destacat l'ONG.

Els guàrdies de la presó recullen els cossos dels reclusos morts cada matí, cap a les 9:00 hores. "Cada dia hi havia un o dos morts al nostre pavelló", ha explicat un antic reclús. Els escassos presoners que aconsegueixen sortir ho fan amb la meitat del seu pes ja que els guàrdies solen escampar per terra l'escàs menjar que els donen.

Crida al Consell de Seguretat



Així les coses, Amnistia ha reclamat que la comunitat internacional, i especialment el Consell de Seguretat de l'ONU, adoptin mesures immediates i urgents per posar fi a aquest sofriment. El màxim òrgan de l'ONU "no pot mirar cap a un altre costat davant aquests terribles crims; ha d'aprovar una resolució que exigeixi que el Govern sirià obri les seves presons als observadors internacionals", ha sostingut Maalouf.

"No es pot permetre que continuïn l'homicidi a sang freda de milers de presos indefensos, juntament amb els programes acuradament dissenyats i sistemàtics de tortura psicològica i física que s'apliquen a la presó de Saydnaya. Cal portar davant la justícia als responsables de aquests crims horribles ", ha reblat.