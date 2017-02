Decreten internament terapèutic per a l´estudiant que va ferir 5 companys

Un jutjat de menors va decretar una mesura cautelar d'internament terapèutic per a l'estudiant de 17 anys acusat d'apunyalar cinc companys de classe en un institut del municipi alacantí de Villena. El jove vingressarà en un centre de menors de la Generalitat valenciana per seguir aquest procés terapèutic fins que se celebri el judici, mentre que un forense haurà de supervisar la seva evolució. El jutjat de Menors 2 d'Alacant va adoptat aquesta decisió cautelar a proposta de la fiscal que porta el cas, després que aquesta s'entrevistés amb anterioritat amb l'estudiant.

El menor va ser traslladat poc abans del migdia al Palau de Justícia de Benalúa, a Alacant, després de ser donat d'alta a l'Hospital comarcal del Baix Segura, a Oriola, en la unitat de salut mental del qual estava ingressat des que van ocórrer els fets. Dos agents de la Guàrdia Civil de paisà el van conduir a les dependències de la Fiscalia de Menors, on va ser interrogat en presència de la seva advocada i uns familiars en el marc d'un expedient de reforma per delictes de lesions. Es dona la circumstància que el presumpte agressor d'Alacant va perdre la seva mare, que estava afectada per una llarga malaltia, el passat 2 de febrer.