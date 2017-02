Denuncien l'execució en secret de 13.000 reus en una presó de Síria

La presó de Saidnaya, al nord de Damasc, s'ha convertit en els últims cinc anys en un «escorxador humà», segons va denunciar Amnistia Internacional (AI), que va afirmar que unes 13.000 persones, la majoria civils que es creu que eren opositors, podrien haver mort allà executades extrajudicialment. En un informe, l'ONG va revelar que entre 2011 i 2015 grups d'uns 50 reclusos eren executats a la forca un o dos cops per setmana al mig de la nit i en secret en aquest centre penitenciari, una pràctica que és possible que continuï en vigor.

Les execucions solien produir-se els dilluns o els dimecres. Els presoners eren cridats pels seus noms i se'ls comunicava que serien traslladats a altres presons, però, en realitat, eren transferits amb els ulls embenats a una altra cel·la de Saidnaya, on eren colpejats i després portats a un altre edifici per a ser executats.

Un antic jutge que va assistir a aquestes execucions extrajudicials va explicar a AI que «se'ls mantenia penjats durant 10 o 15 minuts. Alguns no morien perquè eren prims, com els més joves, ja que el pes no els matava, així que els ajudants dels funcionaris els trencaven el coll».



Sense judici

AI va destacar que cap dels executats va ser sotmès a res semblant a un judici real, ja que només compareixien un o dos minuts davant una Cort Militar de Campanya, fora del sistema judicial sirià. A més, molts presoners han mort en aquest presidi per les tortures repetides i la privació de menjar, aigua i medicines, va assegurar l'organització internacional, que per elaborar el document va contactar amb 84 testimonis entre antics reus, jutges, advocats i guàrdies.

En aquest sentit, almenys 60.000 persones han mort per tortures i per la privació de menjar i medicines a presons i centres de detenció de les autoritats a Síria, segons el recompte difós per l'Observatori Sirià de Drets Humans.

El director de l'ONG, Rami Abdul-Rahman, va explicar que han obtingut aquesta xifra gràcies a la informació proporcionada per fonts dins dels aparells de seguretat, entre els quals hi ha els cossos de la Intel·ligència Aèria i la Seguretat de l'Estat (serveis secrets), i de la presó militar de Saidnaya.

Abderrahman va destacar que la seva organització ha aconseguit confirmar els noms de 14.661 dels morts a través de les seves famílies. En alguns casos les autoritats van lliurar els cadàvers dels detinguts als seus parents, mentre que en altres els familiars van rebre un certificat de defunció dels seus afins.