Israel aprova una norma que farà legals 4.000 cases en una colònia a Cisjordània

El Parlament d'Israel va donar llum verd a la polèmica llei de regularització que permetrà legalitzar, de cara a la llei jueva, unes 4.000 cases construïdes en terres propietat privada de palestins a colònies a Cisjordània. Amb 60 diputats a favor i 52 en contra, la Cambra (Knesset) va aprovar un projecte que servirà per legalitzar de manera retroactiva milers d'habitatges en assentaments construïts en terres privades palestines a l'àrea C de Cisjordània (sota complet control israelià), ocupada des 1967. Israel podrà declarar com a territori estatal les propietats i negar als amos el dret d'ús fins que s'arribi a un acord. A canvi, els propietaris palestins seran recompensats econòmicament.

Per part seva, el secretari general de l'ONU, António Guterres, va assegurar que la llei de regularització de colònies jueves aprovada pel Parlament israelià tindrà «conseqüències legals d'abast per a Israel». Guterres va defensar que és necessari que s'eviti «qualsevol acció que pugui fer descarrilar la solució de dos Estats» en el conflicte palestino-israelià. «Tots els assumptes centrals han de ser resolts entre les parts a través de negociacions directes sobre la base de les resolucions del Consell de Seguretat», va afegir.