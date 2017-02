Jutjaran Sarkozy per finançament irregular d'una campanya el 2012

L'expresident francès Nicolas Sarkozy s'asseurà a la banqueta dels acusats pel presumpte finançament irregular de la seva campanya en les presidencials de 2012, el que el convertirà en el segon cap de l'Estat que passa pels tribunals després de Jacques Chirac. L'anomenat «cas Bygmalion», una suposada trama de falsificació de factures per ocultar despeses de campanya i burlar així els límits legals, es converteix en el primer dels fronts judicials oberts contra Sarkozy que el portarà a judici.

El Tribunal Correccional de París el jutjarà al costat d'altres 13 acusats llevat que prosperi el recurs que van anunciar els lletrats de l'expresident contra la decisió presa divendres passat per un dels instructors del cas, per la qual el president s'enfronta a una pena de fins a un any de presó i 3.750 euros de multa.

Segons l'acusació, l'expresident, que el 2012 optava a la reelecció, va gastar almenys 42,8 milions d'euros davant els 22,5 milions autoritzats. Per ocultar-ho, es va constituir una xarxa de falsificació de factures i documents a través de l'agència de comunicació Bygmalion, treta a la llum pel setmanari Le Point i que va motivar l'obertura d'una investigació judicial el 2014.

El president va ser alertat en dues ocasions del ritme desmesurat de les seves despeses, però va decidir no reduir-les, segons l'acusació. Un tren de despeses que malgrat tot no va permetre a Sarkozy guanyar aquelles eleccions, en les qual va ser derrotat a la segona volta pel socialista François Hollande.

Els comptes d'aquella campanya van ser invalidats al juliol de 2013 pel Consell Constitucional, encarregat de revisar-los, el que va provocar que Sarkozy hagués de pagar una multa de més de 360.000 euros i retornar la subvenció pública, de gairebé 12 milions. La multa la va pagar de la seva butxaca, però la devolució de la subvenció va motivar que Sarkozy iniciés una col·lecta popular per evitar la fallida del partit. Els advocats de l'expresident consideren que aquesta sanció, ja pagada, «s'imposa a totes les jurisdiccions».