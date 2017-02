L´acusat de gihadisme que vivia a Figueres volia atemptar a Espanya

Un policia nacional va declarar ahir en el judici del presumpte gihadista marroquí Ayoub Moutchou que quan va contactar amb ell a través de Facebook actuant com a agent informàtic encobert l'acusat li va dir que volia cometre un atemptat a Espanya contra la Policia Nacional.

L'Audiència Nacional va celebrar ahir el judici d'Ayoub Moutchou, detingut el 2015 a Alemanya després de fugir d'Espanya, per a qui el fiscal va demanar deu anys de presó per integració en organització terrorista, mentre que la defensa va sol·licitar l'absolució per falta de proves suficients per a considerar-lo membre de l'Estat Islàmic (EI).

L'acusat, que havia viscut a Figueres abans d'anar-se'n a Alemanya, va declarar que no va fer el pas d'integrar-se a l'Estat Islàmic i que en converses en xarxes socials va parlar d'atemptar a Espanya «per un moment d'ira i de ràbia» perquè estava enfadat arran de la detenció d'una amiga seva, que també residia a Figueres. La noia va ser arrestada dues vegades en un any acusada de captar joves a Espanya i enviar-los a Síria.

Va insistir que va ser solament un pensament que li va venir pels abusos que va dir haver patit per part de la Policia per problemes que tenia amb la Justícia espanyola i va afegir que havia parlat que volia anar a Síria «per veure com estava el món allà» però no per integrar-se a l'EI o una altra organització gihadista.

Diversos policies van testimoniar que es van preocupar quan van veure en el perfil de Facebook de l'acusat fotos d'ell amb bastants armes i referències a l'Estat Islàmic i que reflectia odi a Espanya i a les seves institucions.

Van recordar que van instar la seva cerca quan a través de diverses converses que va mantenir van detectar que havia rebut l'ordre d'atemptar a Espanya per part d'un dirigent de l'Estat Islàmic que actualment està en crida i cerca.

En concret l'agent encobert va declarar que va parlar amb l'acusat a través de Facebook i Whatsapp des del 2 al 20 de juliol de 2015 i que el dia 9 li va dir que tenia la intenció d'atemptar en territori espanyol. «Em va enviar un missatge clar i contundent: atemptat a Espanya», va reblar.

L'agent va afegir que l'acusat va interpretar que ell volia anar a Síria i es va oferir a ajudar-lo.

En el torn de l'última paraula, Ayoub Moutchou va assegurar que era l'agent encobert el que l'incitava a cometre delictes i al fet que li presentés a persones a Espanya que volguessin anar a Síria i que fins i tot li va dir que tenia la possibilitat de falsificar passaports.

«Em menjava tant l'orella que al final li vaig haver de bloquejar el whatsapp», va dir l'acusat sobre l'agent encobert.

Per demostrar que l'acusat no s'havia integrat a l'Estat Islàmic, el seu advocat va al·legar que en les converses que va mantenir a les xarxes socials va realitzar afirmacions incongruents com que volia atemptar a Espanya i al mateix temps s'uniria als kurds o que es tatuaria, quelcom prohibit per la seva religió.

Durant el seu informe, el fiscal va demanar que en el cas que el tribunal no apreciï integració en l'Estat Islàmic per part de l'acusat, almenys el condemni pel delicte d'adoctrinament i captació terrorista.