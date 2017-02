? La primera dama dels Estats Units, Melania Trump, reclama 141 milions d'euros al tabloide britànic The Daily Mail per publicar acusacions que va treballar com a escort (noia de companyia), una informació de la qual el diari es va retractar. L'esposa de Donald Trump va iniciar al setembre aquest procés legal a l'estat de Maryland, on va ser rebutjat perquè l'empresa editora del diari té seu a Nova York, on ha interposat una nova demanda.