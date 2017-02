El PSOE registra una proposició de llei per regular el dret a una mort digna

El PSOE va registrar al Congrés una proposició de llei per regular els drets de les persones davant el procés final de la vida, amb l'objectiu de garantir la mort sense dolor i amb dignitat i assegurar l'empara jurídica als professionals mèdics i administracions públiques. La secretària adjunta del Grup Socialista, Marisol Pérez, va afirmar que es tracta d'una «norma necessària» per a la qualitat assistencial, amb la qual aplicar teràpies existents que compten amb l'aval científic de la comunitat sanitària. Sobre la iniciativa parlamentària de Units Podem relativa a la despenalització de l'eutanàsia, Pérez va afirmar que «això no toca ara», tot i que es va mostrar oberta davant la possibilitat de començar un debat amb la societat «assossegat i rigorós» sobre el tema. Va explicar que la proposició de llei presentada té el suport d'una «majoria substancial del Parlament».