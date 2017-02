Rajoy ofereix a Trump ser interlocutor dels EUA a Europa i Amèrica Llatina

El cap del Govern, Mariano Rajoy, va traslladar al president dels Estats Units, Donald Trump, que Espanya està en les millors condicions per a ser un interlocutor del seu país a Europa i Amèrica Llatina, així com al Nord d'Àfrica i el Próxim Orient. Rajoy i Trump, tal com havien avançat la Moncloa i la Casa Blanca, van mantenir durant quinze minuts la primera conversa telefònica des que el president dels Estats Units va succeir en el càrrec Barack Obama.

En ella, segons va explicar el Govern en un comunicat, van intercanviar comentaris sobre les relacions bilaterals, la seguretat i l'economia. Rajoy va mostrar la seva disposició a desenvolupar una bona relació amb la nova administració nord-americana, mentre que Trump es va interessar de manera especial per la situació de l'economia espanyola.

En aquest context, el cap de l'Executiu va destacar que Espanya, «amb un Govern estable i amb una economia que creix a més del 3 per cent, està en les millors condicions per a ser un interlocutor dels Estats Units a Europa, Amèrica llatina i també al Nord d'Àfrica i el Próxim Orient».

En relació amb la UE, van comentar la situació que s'obre amb la sortida del Regne Unit, i davant l'interès de Trump pel futur de l'Europa comunitària, Rajoy li va transmetre la seva convicció que en els propers mesos s'enfortirà el procés d'integració europea i que Espanya treballarà per a això.

Van comentar igualment la celebració al maig d'una cimera de líders de l'OTAN que tindrà lloc a Brussel·les i que pot ser la primera ocasió en què tots dos es saludaran personalment.

En un altre ordre de coses, el president dels EUA va admetre que la batalla legal sobre el seu veto migratori podria arribar fins al Tribunal Suprem, tot i que va confiar que el litigi es pugui resoldre abans perquè és una mesura «de sentit comú». «Veurem el que passa. Tenim un cas molt important a les corts. Estem ben representats», va dir Trump.

El mandatari es referia així a la batalla legal desencadenada després de la decisió d'un jutge federal de bloquejar l'aplicació del veto migratori imposat per Trump als refugiats i els immigrants de set països de majoria musulmana, una suspensió que ara és objecte de litigi en el Tribunal d'Apel·lacions del Novè Circuit.

Preguntat per fins a quin punt està disposat a lluitar perquè es restauri el seu veto migratori, Trump va respondre que el defensarà «al llarg de tot el sistema» legal nord-americà. Si el tribunal d'apel·lacions es mostrés d'acord amb el jutge que va bloquejar el decret de Trump, al Govern ja només li quedaria apel·lar davant del Tribunal Suprem. «Esperem que no haguem d'arribar a això. És una mesura de sentit comú», va destacar el mandatari.

Trump va assegurar que l'Estat Islàmic (EI) ha deixat clares les seves intencions d'«infiltrar» terroristes als Estats Units. «I tot i això no se'ns permet ser durs amb la gent que arriba? M'ho haurien d'explicar», va afegir Trump, que va parlar durant un acte amb agutzils del comtat de diverses localitats del país.

El bloqueig de la mesura de Trump ha tornat a obrir les portes del país als refugiats de tot el món i els immigrants de Líbia, Sudan, Somàlia, Síria, l'Iraq, l'Iran i el Iemen; que tenien temporalment prohibida l'entrada als EUA des del 27 de gener.

El Tribunal d'Apel·lacions del Novè Circuit, amb seu a San Francisco (Califòrnia), mantenia a l'hora de tancar aquesta edició una audiència sobre el veto migratori. El document presentat davant aquests jutges pel Departament de Justícia defensa que el veto de Trump és un «exercici legal».