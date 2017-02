Rebutgen excarcerar dos dels exdirectius de Novacaixagalicia

La Secció Tercera Penal de l'Audiència Nacional va rebutjar els recursos de súplica presentats per dos dels cinc directius de Novacaixagalicia condemnats per cobrar indemnitzacions milionàries contra la decisió per la qual aquest òrgan va ordenar la seva entrada a la presó el passat 16 de gener. Es tracta de l'expresident de Caixanova Julio Fernández Gayoso i l'assessor jurídic Ricardo Pradas, qui juntament amb altres tres exdirectius de l'entitat van ser condemnats a dos anys de presó pel cobrament d'indemnitzacions milionàries que es van concedir a abans d'abandonar l'entitat i que van arribar als 22 milions d'euros.

El tribunal no va atendre les seves peticions de suspensió de condemna i va ordenar el seu ingrés a la presó, una decisió confirmada ahir. En els dos actes en els quals es rebutgen els recursos dels banquers es recorda la falta de pagament pels condemnats del total de 10,4 milions d'euros fixats en la sentència en concepte de responsabilitat civil, ja que cap dels recurrents ha assegurat encara la quantitat que li correspon.