Rita Maestre titlla de «falta de respecte» la proposta d'Iglesias a Errejón

La portaveu a l'Ajuntament de Madrid i número dos a la candidatura que Íñigo Errejón encapçala per a Vistalegre II va qualificar l'oferiment del líder del partit, Pablo Iglesias, a Errejón d'encapçalar la candidatura a Madrid de «falta de respecte» a les candidatures municipalistes, que «no depenen de cap dit» que prengui les decisions. Maestre va reaccionar així després que Iglesias admetés que veuria «sensat» que Errejón es presentés com a candidat a l'Ajuntament o la Comunitat de Madrid, que creu que això hagués «facilitat moltes coses» i que han parlat d'això «moltes vegades», tot i que el número dos ho ha rebutjat.

«Crec que seria un enorme error pensar en l'Assemblea Ciutadana de Vistalegre com un mercadeig de llocs i de càrrecs i que no li fa cap favor al debat», va afirmar Maestre. Així mateix, va considerar que «és una falta de respecte per a l'autonomia de les candidatures municipalistes» de les que forma part, i en què participen moltes organitzacions i diferents partits polítics, i que per tant «no depenen de cap dit de cap d'ells». Amb ella va coincidir el jutge i diputat de Podem, Juan Pedro Yllanes, qui forma part també de la candidatura d'Errejón, i va dir que no s'imagina Vistalegre com «un mercat».

A quatre dies de l'Assemblea Ciutadana que decidirà el futur del partit, Iglesias va explicar que Errejón «legítimament no vol prendre aquesta decisió en aquest moment» perquè entén que tenen dos projectes diferents a Vistalegre II i que «hem de confrontar democràticament».

Va admetre, però, que la decisió no està en la seva mà, ja que els candidats es triarien en unes primàries, i depèn del que a «cada un li ve de gust». Encara que, va insistir, «està clar que he parlat d'això moltes vegades amb ell» i «és clar que si tinguéssim això definit ja com una aposta, tot i que hi ha d'haver unes primàries en què decideixi la gent, això podria haver facilitat moltes coses». «I si guanya la seva llista, ell serà el líder nacional de Podem i, si guanya la meva seguiré sent-ho jo, però és clar que a mi em semblaria sensat que Íñigo pogués fer aquest pas».