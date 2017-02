Rivera portarà la regulació de la gestació subrogada al Congrés

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va prometre portar al Congrés dels Diputats una iniciativa per demanar al Govern que porti a terme la regulació de la gestació subrogada a Espanya, una qüestió que considera que «és de justícia» i suposaria un avanç. «És de justícia, és impossible posar-te en contra d'alguna cosa que genera vida i amor. Fem el que fan bé als Estats Units i Canadà. Prometo que això anirà al Congrés i ho lluitarem», va dir Rivera.

Ciutadans aposta per regular aquesta pràctica amb un model altruista que tingui garanties per a totes les parts i en el qual s'asseguri que la dona prengui la decisió de manera totalment lliure. «Som l'únic partit que aposta per la regulació», va afegir.