La secretària d'Educació, confirmada pel Senat gràcies al vicepresident

Betsy DeVos, la nominada per ser secretària d'Educació en el Govern de Donald Trump, va aconseguir la confirmació del Senat dels Estats Units, però per a això va necessitar el suport del vicepresident del país, Mike Pence, qui va desfer l'empat a 50 vots que hi va haver entre els senadors.

Es tracta de la primera vegada a la història que un vicepresident dels EUA, que és president del Senat per mandat constitucional, ha d'emetre el vot de desempat per a un càrrec del gabinet presidencial a la Cambra Alta. Això implica que mai abans el partit a l'oposició havia trobat tan poc qualificat un candidat proposat pel president del país per al seu gabinet executiu.

Dues senadores republicanes van votar en contra de DeVos, a més dels 48 senadors demòcrates, els qui van fer torns durant les 24 hores prèvies a la votació per fer una marató de discursos contra el nomenament de DeVos des del ple del Senat en un últim intent per evitar que la multimilionària aconseguís el càrrec. Així, tot i els esforços demòcrates, la votació es va resoldre per 51 vots a favor, comptant amb el de Pence, i 50 en contra.

Amb aquestes xifres, DeVos va sumar més vots en contra per arribar al càrrec que tots els secretaris d'Educació anteriors, des que es va crear el departament a la dècada de 1980. El vot de desempat, que es va convertir en històric, és el primer que ha d'emetre Pence al Senat des que va jurar el càrrec fa tot just tres setmanes, mentre que el seu predecessor, el demòcrata Joe Biden, no va haver de fer ús d'aquesta potestat en els vuit anys que va estar a la vicepresidència en cap circumstància.

En aquest sentit, el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, va assegurar que el fet que Pence hagi hagut d'intervenir en la votació és un «recordatori cridaner de l'obstrucció sense precedents» dels demòcrates del Senat.

«Betsy DeVos ha dedicat gairebé tres dècades del seu temps i talent a promoure oportunitats educatives», va insistir Spicer en la seva roda de premsa diària, després de conèixer el resultat de la votació.