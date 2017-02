Sevilla Ordenen tornar a buscar el cos de Marta del Castillo al Guadalquivir

El jutge d'instrucció 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, va ordenar buscar de nou el cos de Marta del Castillo, la jove assassinada al gener de 2009, en una zona encara no rastrejada del riu Guadalquivir. El jutge va atendre la petició de la Policia després d'un informe realitzat per un tècnic que va intentar localitzar el cos de la jove mitjançant un georadar a la dàrsena del riu, no afectada pel corrent fluvial, i els resultats apunten la possibilitat que hi hagi restes humanes.