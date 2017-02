Detenen un dels gendres de la vídua de l'expresident de la CAM pel seu assassinat

La detenció d'un dels gendres de la vídua de l'expresident de l'extinta Caja Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, com a presumpte autor del crim s'emmarca en una investigació que contempla, com a hipòtesi principal, la pugna pel control del patrimoni de la família. Miguel López, el gendre de Maria del Carmen Martínez, la dona assassinada de 72 anys, va ser arrestat quan abandonava el domicili familiar, un xalet dins d'una finca als afores d'Alacant. Se'l considera autor dels dos trets a boca de canó que el passat 9 de desembre van treure la vida a la seva sogra.

El matrimoni de l'expresident de la CAM, mort fa uns anys per malaltia, i María del Carmen Martínez, assassinada fa dos mesos, deixa un fill i tres filles.

Segons les primeres investigacions, la dona assassinada tenia una cita concertada amb un notari per comunicar la seva decisió de cedir tot el poder patrimonial al seu únic fill home, el que suposava que les seves tres filles perdrien el control de les empreses familiars. El fill s'ha personat individualment en la causa, mentre que les seves tres germanes ho han fet, dies després, de manera conjunta.

Miguel López ha estat en els últims anys administrador únic de la concessionària d'automòbils Novocar, precisament el lloc on es va cometre el crim, i tenia llicència d'armes i practicava el tir olímpic.

Maria del Carmen Martínez va morir en rebre dos trets a boca de canó al cap a l'interior del seu vehicle, un tot terreny d'alta gamma amb el qual havia acudit al concessionari que regenta la seva família i que acabava d'estacionar a l'aparcament de l'establiment, on no hi havia càmeres de vídeo.

L'autòpsia practicada va revelar que la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè l'assassí o assassins li van disparar dos trets a la banda esquerra del cap quan es trobava asseguda al volant del seu cotxe.

Encara que al concessionari hi havia treballadors a aquelles hores, cap d'ells va sentir els trets ni va veure ningú sospitós. Des del primer moment, els agents van sospitar que els negocis de la família podien ser el mòbil del crim.