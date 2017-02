Fracassa la moció de censura contra el Govern de Romania

La moció de censura contra el Govern socialdemòcrata de Romania va fracassar al Parlament, tres dies després que l'Executiu retirés un polèmic decret que despenalitzava certs casos de corrupció i que va motivar grans protestes ciutadanes. La moció de censura -presentada per l'oposició de centredreta- no va prosperar a causa de la majoria absoluta dels governants Partit Socialdemòcrata (PSD) i Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE), els diputats de la qual van abandonar l'hemicicle per no votar. A favor de la moció van votar 161 diputats, mentre que en contra ho van fer 8. Per censurar al Govern eren necessaris almenys 233 vots.

«Tenim el deure, davant la confiança popular, de seguir assumint el Govern d'aquest país», va explicar el primer ministre, Sorin Grindeanu, en el seu discurs al Parlament abans de la votació. «Més enllà del programa de govern, no podem ignorar els esdeveniments a Romania», va continuar Grindeanu, que va prometre més «diàleg» i «consultes públiques». El decret ja derogat preveia despenalitzar els casos de corrupció si causaven pèrdues a l'Estat per sota de 44.000 euros, fet que va desencadenar les majors protestes ciutadanes des de la caiguda del règim comunista el 1989.