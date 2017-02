França blindarà la Torre Eiffel amb un vidre antibales

La Torre Eiffel, l'emblema de París i el monument de pagament més visitat del món, es blindarà contra el terrorisme amb una tanca de vidre antibales que envoltarà tot l'edifici.

Així ho revela aquest dijous el diari 'Le Parisien', que assenyala que l'objectiu d'aquesta estructura serà garantir la seguretat dels turistes sense molestar la vista de la cèlebre "dama de ferro".

Per a això, s'ha previst aixecar una barrera de vidre antibales d'uns 2,5 metres d'altura que envolti el monument i part dels seus jardins adjacents i els costos es calculen en uns 20 milions d'euros.

D'aquesta manera, es crearà un perímetre de seguretat a l'entorn de la torre, el que facilitarà els controls de tota persona que vulgui accedir-hi.

Des de l'estiu passat, amb motiu de l'Eurocopa de 2016, la torre Eiffel, inaugurada el 1889 i projectada per Gustave Eiffel, ja té un perímetre de seguretat creat a partir de barreres metàl·liques.

Un dispositiu que enlletgeix la vista del cèlebre monument, visitat cada any per 6 milions de turistes, pel que l'Ajuntament de la capital té previst crear una estructura perenne al seu lloc.

De moment, asseguren a l'Ajuntament, no s'ha llançat la licitació dels treballs, que estaran supervisats per l'associació Arquitectes de França per evitar que es trenqui l'harmonia.

Quan estiguin acabades les obres, previstes per a finals d'any, els visitants no podran accedir a la torre des de qualsevol lloc, hauran de buscar les entrades al perímetre de seguretat, que estaran en els dos laterals actuals.