Iglesias i Errejón augmenten la duresa del seu enfrontament

Un dia més Podem no va aconseguir escapar de la confrontació interna i el líder de la formació, Pablo Iglesias, i el seu número dos, Íñigo Errejón, van continuar amb el duel dialèctic, arribant a recriminar-se obertament els errors que cadascú veu en l'altre davant l'incert i imprevisible resultat de Vistalegre II.

Errejón va tornar a reivindicar el «Podem original» i va lamentar el «desplaçament organitzatiu» de moltes de les persones que -va dir- van ser el capital humà i la matèria grisa de la formació en els seus inicis. Un equip «insubstituïble», segons ell, que actualment en la seva major part està inclòs en la seva candidatura per a l'Assemblea Ciutadana.

A aquesta crítica va unir el «viratge ideològic» que ha desconnectat Podem d'una majoria d'espanyols, i va sumar un avís: que si guanyen les tesis i idees de l'equip d'Iglesias, serà més difícil treure Rajoy de la Moncloa. Sense voler «parlar malament de companys», Errejón va admetre que «és obvi» que té «diferències, que són públiques i notòries, amb una part del nou entorn d'Iglesias».

Aquest darrer li va retreure els atacs recurrents al seu «entorn» i el va instar a ser més «valent», a «anar de cara» en lloc d'«assenyalar» companys i a ser més respectuós amb el seu equip. «Si tens idees diferents a les meves, company, debatem. No assenyalis a l'entorn i tracis camins torts per arribar al mateix lloc. S'està equivocant, hauria d'anar més de cara», va insistir Iglesias. Aquesta és una de les coses que, segons el secretari general, Errejón hauria de rectificar però també d'altres. Per exemple, «no té sentit convertir un company que pensa diferent en un cartró».