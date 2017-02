Nou empresaris admeten haver finançat de manera irregular el PP valencià

Nou empresaris investigats per presumpte finançament irregular del PP valencià, en el marc del cas Gürtel, han arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció per admetre que han finançat la formació en les campanyes electorals municipals i autonòmiques del 2007 i a les generals del 2008. Segons que ha avançat la cadena SER, en concret, són sis els nous empresaris que signaran la conformitat i que s´uniran als noms d´Enrique Ortíz, Alejandro Pons i José Francisco Beviá, que ja han ratificat el document. L´acord, que serà signat aquest divendres a la seu de la Fiscalia Anticorrupció, els permetrà reduir les seves penes en el judici que començarà el pròxim 13 de març.

El jutge de l´Audiència Nacional José de la Mata va obrir judici contra cinc exalts càrrecs de la Generalitat Valenciana i del PP valencià. Es tracta de l´exsecretari general del PPCV, Ricardo Costa, l´exvicepresident de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla, l´exdiputat autonòmic del PPCV i exvicesecretari d´organització David Serra, i les exgerents del partit Yolanda García i Cristina Ibañez.

El magistrat també acusa empresaris de l´entramat ´Gürtel´ com Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez. Així mateix, hi ha constructors, com el mateix Enrique Ortíz, l'expresident dels empresaris alacantins Rafael Martínez o el nebot de l'expresident de les Corts Valencianes, Vicente Cotino.

De la Mata acusa els processats de delicte electoral, falsedat documental i delictes fiscals. Així mateix reclama pagament de responsabilitats pecuniàries concepte de multes i responsabilitat civil de diverses quanties. A Álvaro Pérez, ´El Bigotis´, li reclama 10,6 MEUR, la xifra més alta, mentre que per a Correa i Crespo reclama 8,8 MEUR i 8,7 MEUR per a l´empresari Ramon Blanco, exconseller delegat de Repsol.

Anticorrupció sol€licita 7 anys i 9 mesos de presó per als exdirigents del PP Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra i Cristina Ibañez i 6 mesos de presó per a Yolanda García.

En el mateix escrit, la Fiscalia fa referència a la investigació sobre presumptes delictes fiscals de l'empresa Orange Market entre 2005 i 2008. Els responsables s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 2 anys per aquest concepte.